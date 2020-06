Spiagge libere: Finale Ligure controllerà gli accessi ed il rispetto delle regole con volontari, Protezione Civile e il supporto di alcuni stabilimenti balneari

Finale Ligure ha un gran numero di spiagge libere, se si considerano gli ampi corridoi si arriva a circa 15/20 aree, alcune delle quali molto ampie. La Giunta Finalese, sulla base della delibera regionale di fine maggio 2020, ha proposto agli stabilimenti balneari confinanti le spiagge libere una convenzione per la gestione (controllo, contingentamento e pulizia) delle stesse in cambio di una possibilità di noleggio attrezzature a prezzi calmierati, fermo restando la gratuità dell’ingresso.

"Nelle ultime settimane abbiamo parlato e discusso piu volte con la categoria Balneari, sempre molto collaborativa con l’Amministrazione - spiega l’assessore Andrea Guzzi - e per ora abbiamo siglato 3 protocolli con altrettanti stabilimenti, ma stiamo cercando di portare avanti altre iniziative di questo tipo per avere una maggiore copertura ed un maggior controllo per garantire sicurezza a chi ambisce a Finale come meta turistica ed ovviamente anche per i nostri residenti. Abbiamo deciso di posizionare 10 servizi igienici provvisori in altrettante spiagge libere, per offrire un servizio richiesto da tempo e per ragioni legate alla pandemia che impongono maggiori attenzioni a questo aspetto e la volontà di non pesare sugli stabilimenti privati che non possono farsi carico anche dei non-clienti. Faremo anche un’ordinanza per chiudere alcune fasce di arenile libero (i corridoi tra stabilimenti) per evitare assembramenti in aree piuttosto piccole dove in tempi ordinari si riversano un gran numero di utenti".