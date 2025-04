Vado, una serra ben attrezzata nel suo box per produrre e confezionare la marijuana: 45enne arrestato

Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree più sensibili della città e ai comuni del territorio.

Nell’ambito di queste attività, i militari della stazione di Vado Ligure hanno arrestato un 45enne italiano, accusato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata dopo la segnalazione riguardante una coltivazione di marijuana nella zona della Valle di Vado.

I militari hanno quindi effettuato nella gioranta di ieri (31 marzo, ndr) un controllo nell’abitazione dell’uomo. All'interno del box di pertinenza hanno scoperto una serra attrezzata per la coltivazione di marijuana. L’impianto era dotato di termoventilatori, contenitori per la conservazione delle infiorescenze e materiale per il confezionamento. Sono stati inoltre sequestrati 650 grammi di stupefacente pronti per essere distribuiti.

Il 45enne è stato arrestato e sottoposto a giudizio con rito direttissimo, quest'oggi, presso il Tribunale di Savona. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

"Questa attività conferma nuovamente l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona e provincia, al fine di prevenire forme di disagio e dipendenze, contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del decoro urbano del territorio", affermano dal Comando Provinciale dell'Arma