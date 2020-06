Treni affollati, passeggeri costretti a scendere. Lo sfogo di un pendolare: "Viaggiare per lavoro è un'odissea"

"Usare il treno per andare a lavorare sta diventando un'odissea". E' lo sfogo di un pendolare del ponente ligure, che riferisce l'episodio di questa mattina, emblematico di una situazione che si protrae da giorni con la congiunzione tra misure anti-Covid e afflusso turistico.

Il regionale delle 8,28 diretto a Ventimiglia arriva sul binario della stazione di Albenga con 15 minuti di ritardo. "E' stracarico e salgono altre persone in attesa a Savona, siamo tutti in piedi tra i vagoni, i posti a sedere tutti pieni, la capotreno ci invita a scendere ma tra noi (me compreso) stiamo andando a lavorare", racconta il pendolare.

Ne nasce una discussione e intervengono gli agenti della Polfer. "Si chiudono tutte le porte e la capotreno fa scendere un centinaio di persone dal fondo del treno; si riparte alle ore 9,06", prosegue il pendolare.