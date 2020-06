La balenottera 'Codamozza' ha superato il confine ed è in Francia: le ultime immagini in territorio italiano (VIDEO)

'Codamozza', la balenottera mutilata della coda, ma piena di voglia di vivere nonostante un pesante handicap quasi sicuramente causato dall’uomo, continua a viaggiare nel Santuario dei Cetacei.

Da qualche ora la balenottera è entrata in territorio francese, proseguendo il suo viaggio che l’ha vista transitare anche davanti alla nostra provincia.

Dopo le molte foto e immagini che abbiamo proposto ieri, per il passaggio di ‘Codamozza’ davanti all’imperiese, oggi arriva una importante raccomandazione da Sabina Airoldi, esperta e componente del Tethys Research Institute: “Purtroppo la balenottera viaggia molto vicino alla costa ed è molto importante non avvicinarsi con le barche per non stressarla in alcun modo. Glielo dobbiamo!”

‘Codamozza’ è, come dicevamo, in acque francesi e ci auguriamo che anche le autorità transalpine come fatto da quelle italiane (importantissimo è stato il lavoro della Guardia Costiera) controllino i movimenti della balenottera, per farle proseguire il viaggio in sicurezza.