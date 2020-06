Savona, Alberto Gaiero nominato nuovo Primario di Pediatria e Neonatologia: i complimenti dell'Associazione Cresc.I

Era il facente funzioni da quando è andato in pensione due anni fa lo storico primario Amnon Cohen e ora diventa a tutti gli effetti il primario del reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale San Paolo di Savona e del Santa Corona di Pietra Ligure

Alberto Gaiero, figlio del pediatra di Cairo Giorgio, ha un master in endocrinologia pediatrica e dal 1999 è dirigente medico della struttura complessa di pediatria e neonatologia.

"L'Associazione Cresci si unisce ai molti messaggi di congratulazioni per la nomina del Dott. Alberto Gaiero alla carica di Direttore del Reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Savona e del Santa Corona di Pietra Ligure. Per noi è normale vederlo da sempre presente e coinvolto nei vari progetti della Pediatria. Nell'anno del venticinquesimo compleanno della Cresci, acciaccato da questa Pandemia Covid che ha visto tutti coinvolti a vario titolo, non ci rimane che attendere la fine di questa emergenza e affrontare la sfida di saper rinnovare un passato pieno di risultati, scommettendo con il nuovo Direttore di Dipartimento e il nuovo Primario sulla costruzione di un futuro altrettanto pieno di soddisfazioni e progetti per i bimbi in difficoltà. Una sfida che ci vedrà impegnati da subito a riflettere su nuove vie e nuovi percorsi sostenuti come sempre dai tantissimi Savonesi sempre al fianco della Cresci e del reparto di Pediatria. Un grosso abbraccio da tutti noi con i migliori auguri di buon lavoro" ha scritto Carlo Mantero, Presidente dell'Associazione Cresci.