Savona, non verrà avviato il campo estivo nella spiaggia della scuola Giribone: il sindaco firma l'ordinanza di chiusura

Sarà interdetta per tutti i giorni della settimana fino alla chiusura della stagione balneare, la spiaggia libera nei pressi della scuola dell'infanzia ”Emma Giribone” di corso Vittorio Veneto, in concessione al comune di Savona.

Questa la decisione del sindaco Ilaria Caprioglio con una nuova ordinanza visto che per questa stagione estiva non sarà avviato il campo estivo sul litorale di fronte all'istituto e non verrà gestita in maniera diversa.

Dallo scorso 3 giugno sono state riaperte le spiagge libere con gli accessi presidiati dagli steward incaricati dall'Autorità di Sistema Portuale, ma con la precedenza ordinanza erano stati chiusi alcuni accessi alle stesse oltre alle discese all’arenile presenti in area comunale per consentire di contingentare e controllare gli ingressi particolarmente nelle giornate festive e prefestive.

E' vietato infatti fino al 31 luglio l'accesso alla spiaggia libera in mezzo tra i bagni Bagnarci e i bagni Barbadoro alle Fornaci e in mezzo tra i bagni San Cristoforo e i bagni Umberto di via Nizza, alla discesa nel litorale nei pressi degli ex cantieri navali Solimano sempre in via Nizza, le spiagge libere tra i bagni Marea e il camping Charlie e le due spiagge posizionate ai lati dei bagni campeggio Stella Marina a Zinola.

Nelle spiagge libere aperte la capienza massima al Prolungamento è di 1750, 390 nei pressi del Letimbro, alle Fornaci (con ingresso dallo Scaletto dei Pescatori) di 460, in via Nizza 950 e 2150 nell'arenile degli ex cantieri Solimano e 600 invece a Zinola.