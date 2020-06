Savona, telecamere e controllo di vicinato in Darsena. Assessore Levrero: "Prioritaria la sicurezza in quella zona"

Le telecamere e il controllo di vicinato nella Darsena di Savona potrebbero essere a breve una realtà. Questa mattina si è svolto il terzo incontro tra l'assessore alla sicurezza Roberto Levrero, due amministratori condominiali della zona del porto e il comandante della polizia locale Igor Aloi, per fare il punto della situazione sull'installazione delle telecamere di videosorveglianza e dare vita alla costituzione di un controllo di vicinato.

"Stiamo percorrendo questa strada e abbiamo effettuato la proposta ai condomini, poi faremo fare dei preventivi per le telecamere private che si collegheranno alla gestione pubblica della polizia locale. Spero di avere risposte concrete già nel mese di luglio, è prioritaria la sicurezza della Darsena da tutti i punti di vista senza tralasciare tutte le realtà cittadine".

Nella Darsena si potrebbe così risolvere un problema da anni al centro delle critiche dei cittadini della zona che si sono trovati molto spesso a dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per gli schiamazzi e le risse.

"Alle telecamere sono interessati anche nella zona della torre Orsero, in via del Molo, in piazza De Andrè e in via della Calata - ha proseguito Levrero - ci stiamo lavorando e nelle prossime settimane potremo essere vicini all'attuazione".

Negli anni scorsi il controllo di vicinato è stato attivato in primis alla Madonna del Monte e poi successivamente in Piazza del Popolo e nelle vie La Strà e via Valcada.