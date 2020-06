Albenga, Gaglioti: "Un plauso al sindaco e a tutta la maggioranza per l'approvazione del progetto moli"

"Siamo soddisfatti per questa importante approvazione del progetto moli dove sono stati inseriti anche quelli su Viale Che Guevara". Cosi esprime la propria soddisfazione il portavoce delle liste "Aria Nuova per Albenga" e "Solo per Albenga" Saverio Gaglioti.

"L'approvazione in giunta del progetto è la dimostrazione di serietà da parte del sindaco e di tutta la maggioranza con i quali durante il ballottaggio avevamo condiviso il programma elettorale pensando al bene della nostra città - prosegue Gaglioti - In questo progetto sono previsti nuovi 'pennelli' su viale Che Guevara oltre alla creazioni di nuove spiagge, durante la campagna elettorale con il nostro candidato sindaco Diego Distilo, oggi presidente del Consiglio comunale, avevamo studiato un progetto di espansione turistica molto ambizioso su quella parte della città e devo dire che anche grazie all'allora amministrazione Cangiano oggi è divenuto realtà. Siamo sicuri che questa maggioranza, composta da uomini e donne intelligenti e capaci, possa portare a termine tutto il programma elettorale che sosterremo con serietà portando a compimento gli impegni presi con tutta la città".

"Ora che l'espansione su viale Che Guevara è avviata ci impegneremo fino alla fine per l'approvazione definitiva della trasformazione della Fondazione Oddi già avviata in Consiglio Comunale con la delibera d'intenti del dicembre scorso e per la quale il nostro rappresentate in consiglio comunale, delegato formalmente , sta lavorando per portare all'approvazione di un progetto sostenibile che porti sviluppo e dia speranze di nuove occupazioni ai nostri cittadini permettendo di occuparsi di alcune manutenzioni cittadine. Nel decreto sviluppo è stato previsto un articolo che permette alle società pubbliche di occuparsi del recupero del patrimonio esistente attingendo a fondi e finanziamenti che potrebbero creare molte opportunità per disoccupati , artigiani e imprese della nostra città e siamo fiduciosi e speranzosi che ciò avvenga".

"Le società pubbliche che erano già state create negli anni 60 con lo scopo di garantire i servizi pubblici essenziali anche in presenza di criteri di antieconomicità combattendo il dilagante tasso di occupazione ed evitando i monopoli privati sono anche oggi a distanza di 60 anni realtà in tutta la nostra Provincia proprio sulla base delle stesse considerazioni di allora avevamo proposto, con l'allora candidato sindaco Diego Distilo, la nostra idea sposata dalla maggioranza. A noi non servono i meriti di nulla perchè tutte le cose proposte vengono presentate ad esclusivo interesse dei cittadini, unici veri giudici della vita politico amministrativa della città, e sopratutto verso quelli in difficoltà dove le istituzioni devono intervenire in aiuto dando un supporto importante".

"In conclusione un ringraziamento ai 32 candidati delle nostre due liste 'Aria Nuova per Albenga' e 'Solo per Albenga' perchè anche con il loro supporto oggi si iniziano a vedere i risultati in città. Il nostro motto è sempre lo stesso 'Barra Dritta' 'Avanti tutta'" ha concluso infine Gaglioti.