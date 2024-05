Andora, Gerry Gerundo annuncia il sostegno a Mauro Demichelis Sindaco e si candida nella sua lista

Sostiene Mauro Demichelis e si candida nella lista Andora Più 'Demichelis Sindaco' Mauro Gerundo, in vista delle amministrative dell'8 e 9 giugno.

"Sono onorato e orgoglioso della chiamata, a cui non ho esitato a rispondere, da parte di Mauro per fare parte della lista Andora Più “Demichelis Sindaco” per le elezioni comunali che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024 - dichiara Gerundo - Come molti di voi sanno, le sfide sono da sempre parte integrante della mia vita, come quelle passate sui campi di calcio come giocatore, allenatore e dirigente. Amo mettermi in gioco in qualunque situazione".

"Dopo la mia esperienza precedente, molto positiva, sono pronto ad affrontare questa nuova avventura con grande entusiasmo, cercando di dare il massimo per il bene di tutta la comunità .Mi piacerebbe dare il mio contributo per continuare l’ottimo lavoro svolto dalla squadra di Mauro in questi ultimi 10 anni - spiega Gerundo - Ha ringiovanito Andora con spirito propositivo e con grande attenzione alle criticità presenti, al fine di gestirle nel migliore dei modi. Non posso che fare i complimenti al nostro Sindaco per tutti i risultati ottenuti e per la disponibilità dimostrata ai cittadini, di cui ho avuto prova in prima persona".

Gerundo è così pronto a mettere a disposizione della comunità la sua esperienza. "Vorrei mettere a disposizione tutta la mia esperienza, compresa quella maturata in 25 anni di lavoro nel settore dell’ortofloricoltura - prosegue - molto importante per l’economia del nostro paese, per portare avanti, migliorare e completare il programma nei prossimi 5 anni, cercando di mantenere tutto ciò che è già stato costruito dall’amministrazione di Andora Più" .

"Se chiamato ad amministrare - conclude Gerundo - cercherò di essere d’aiuto a tutti gli Andoresi per qualsiasi loro necessità, con determinazione e passione. Vi ringrazio anticipatamente per il vostro sostegno e, orgoglioso di questo meraviglioso paese, spero di essere utile per il bene di Andora".