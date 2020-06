Albisola, prende vita la nuova rotonda sperimentale tra corso Mazzini e corso Ferrari (FOTO e VIDEO)

È stata installata nella notte ed è diventata operativa nelle prime ore del mattino la nuova rotatoria sperimentale di piazza Dante all'incrocio tra corso Mazzini e corso Ferrari ad Albisola Superiori.

Gli automobilisti questa mattina si sono svegliati con un'importante novità per la viabilità albisolese in un tratto, quello dell'Aurelia, nel quale il traffico è sempre stato particolarmente congestionato soprattutto per il flusso dei mezzi pesanti da e per il casello autostradale.

"Capiremo con la sperimentazione se ci sono correzioni da adottare per arrivare poi così alla fase definitiva. Nel frattempo ci prendiamo le misure ma sono convinto che quest'opera potrà dare un nuovo disegno alla viabilità, un decoro diverso all'asse stradale e la possibilità di una viabilità più fluida per chi si immette verso Celle e Savona e chi raggiunge l'autostrada" ha spiegato il sindaco Maurizo Garbarini.

Le lavorazioni negli ultimi mesi sono state divise in varie fasi e la prima ha consentito lo spostamento e il taglio delle piante di piazza Dante.

Gli interventi sono realizzati da Arimondo Srl che sta ristrutturando l’ex deposito ACTS dove aprirà un supermercato la prossima estate.

Per i pedoni è stato spostato verso monte il primo attraversamento di corso Mazzini, per evitare che i mezzi pesanti lo attraversino subito dopo la svolta in curva della rotatoria.