Calizzano dice no alla sperimentazione del 5G: l'ordinanza del sindaco Olivieri

Dopo Cosseria e Murialdo, anche il comune di Calizzano dice no alla sperimentazione del 5G sul proprio territorio. L'ordinanza è stata firmata qualche giorno fa dal sindaco Pierangelo Olivieri.

Il provvedimento - si legge sul documento - vieta l'installazione del 5G in attesa di nuove classificazioni della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo.

Anche il comune di Cairo ha deliberato un atto di indirizzo dove vieta la sperimentazione della nuova tecnologia in attesa di garanzie sulla salute.