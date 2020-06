Andrea Melis (M5S): "Ospedale di Cairo abbandonato. Ridiamo alla sanità pubblica un ruolo primario"

"Appena eletti nel 2015, come Movimento 5 Stelle, abbiamo preso in carico questa situazione molto importante riguardante l'ospedale di Cairo Montenotte - spiega il consigliere Melis - Avviando subito una richiesta per la qualifica di 'area disagiata'. Questo perché ritenevamo fosse la strada per ridare al presidio ospedaliero una funzionalità di pronto soccorso. E soprattutto restituire quella centralità che merita per il bacino di utenti quantificato in 40 mila persone".