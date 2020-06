Elezioni regionali in Liguria: si voterà con la doppia preferenza di genere

Anche in Liguria, per le elezioni Regionali 2020, si voterà con la doppia preferenza di genere. A stabilirlo il Consiglio dei Ministri su istanza della ministra Teresa Bellanova. Infatti la Liguria, come altre regioni, non si erano ancora adeguate alla legge del 2016 che prevede la doppia preferenza al voto.

Nata per riequilibrare le rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e regionali, questo sistema ha lo scopo di rispondere alla sotto-rappresentazione delle donne nelle istituzioni pubbliche. In questo modo si spera di superare la soglia del 30%, ovvero la quota sotto alla quale, secondo analisti e politologi, le donne non riescono ad esercitare un ruolo effettivamente determinante nella politica.

Come funziona: a ogni elettore sarà consentito indicare due preferenze, purché riguardanti due candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Ovviamente i due candidati devono far parte della medesima lista elettorale.