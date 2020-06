Ospedale Albenga, Viale ai sindaci del territorio: "Punto di Primo Intervento riapre lunedì 6 luglio"

“Impegno mantenuto. Il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga riapre lunedì 6 luglio, come da rassicurazioni del commissario dell’Asl 2 Paolo Cavagnaro”. Lo ha dichiarato stamane l’assessore alla Sanità e consigliere regionale Sonia Viale (Lega) che oggi pomeriggio ha in programma una riunione in videoconferenza con i sindaci del distretto sanitario territoriale.

“La riapertura del Ppi - ha spiegato Viale - è prevista dalle 8 alle 20 e sarà effettuata con tutte le precauzioni del caso, osservando scrupolosamente le misure di prevenzione anti Covid-19. Si tratta di un grande sforzo organizzativo del sistema sanitario regionale e in particolare per il personale del distretto di Albenga, che ringrazio fin da ora".

"I sindaci e il territorio hanno chiesto la riapertura del Punto di primo intervento anche in vista della stagione estiva e l’arrivo dei turisti nella nostra Riviera. In tal senso, gli accessi aumenteranno e quindi chiederò ai sindaci la massima collaborazione affinché raccomandino a residenti e turisti di utilizzare il numero unico 112, evitando il più possibile che gli utenti si presentino autonomamente. Ricordo che il Santa Maria della Misericordia ha già ripreso l’attività ospedaliera. In particolare, sono attive le strutture di degenza Area Covid-19, Area Buffer, Malattie infettive, Medicina interna, Terapia semi intensiva. L’attività di Dialisi non è mai stata interrotta".