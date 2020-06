Lavori sull'Aurelia a Ceriale, Giordano: "Disagi e qualche rischio, ma ne è valsa la pena"

"Oggi vorrei dare due notizie sui lavori di asfaltatura della via Aurelia fatti dall'Anas a Ceriale: capisco bene che oggi parlare di lavori fatti bene ce ne vuole, in tempi come questi di precarietà è sempre un azzardo". Così Luigi Giordano, vicesindaco di Ceriale.

"Comincio con il scusarmi per i disagi che questi lavori hanno creato i primi giorni dell'apertura del cantiere - prosegue Giordano - Ma penso con tutta sincerità che oggi nonostante tutto, ne sia valsa la pena. L'Anas doveva cominciare i lavori all'inizio di aprile, ma causa coronavirus hanno dovuto interrompere il progetto e farlo a giugno. Questo intervento ha permesso di togliere un sacco di pericoli e sostituire un asfalto ormai frusto e scivoloso. Parlare di lavoro ben fatto e complimentarmi con tutti mi riesce facile. Mi complimento con la ditta esecutrice e con i dirigenti Anas e naturalmente con me per le segnalazioni avute e la preziosa collaborazione di verifica del comandante dott. Ivan Suardi e con tutti gli operai che ho sempre visto sul pezzo e di conseguenza gli addetti alla segnaletica orizzontale".