Savona, il canguro Tom a spasso in piazza del Popolo tra lo stupore dei passanti (FOTO e VIDEO)

Un canguro che scorrazza in pieno centro a Savona in piazza del Popolo e la curiosità dei cittadini che naturalmente non può mancare.

Questa mattina il tipico animale australiano è stato avvistato saltellare nella centrale piazza savonese tra lo stupore generale dei passanti.

Il canguro, di nome Tom, scappato dal circo Millennium presente di fronte al Palazzo di Giustizia e fermo da qualche mese nella città della torretta per via dell'emergenza Coronavirus, che dopo qualche minuto è stato riportato alla base, ha voluto così passare qualche minuto diverso passeggiando per le vie savonesi.

Nel piazzale del Tribunale i carabinieri hanno effettuato i controlli del caso.

IL VIDEO: