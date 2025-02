Santa Corona, un nuovo Esoscopio per la Neurochirurgia: "Una rivoluzione, risultati migliori per il paziente" (VIDEO)

All’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è stato presentato giovedì scorso, nel corso di un evento dimostrativo ad alto contenuto tecnologico, il nuovo Esoscopio Karl Storz, modello “Vitom Eagle” (leggi QUI).

Una strumentazione di ultima generazione destinata a migliorare la precisione degli interventi neurochirurgici e gli esiti clinici dei pazienti, messa a disposizione della struttura di Neurochirurgia del nosocomio pietrese, diretta dalla dottoressa Bernarda Cagetti, grazie al contributo della Fondazione De Mari CR Savona.

Ed è proprio la direttrice del reparto di Neurochirurgia a presentare la nuova apparecchiatura al microfono di Savonanews: "È uno strumento che serve in sala operatoria e andrà a sostituire definitivamente il microscopio credo fra qualche anno, in alcune sale del nord Italia già succede così - spiega la dottoressa - questo che abbiamo ricevuto come donazione dalla Fondazione De Mari effettivamente è un apparecchio di ultima generazione, uscito lo scorso anno, per cui rispetto a quelli in commercio è tecnologicamente più avanzato. Permette di migliorare ancora il lavoro che giornalmente riusciamo a fare insieme ai miei medici e ai miei infermieri, perché permette di approfondire e di riuscire a trattare chirurgicamente ancora con più attenzione, con risultati sicuramente migliori per il paziente".

"Ridurrà i tempi di degenza perché riduce i tempi di intervento con una risoluzione maggiore - aggiunge la guida della della struttura di Neurochirurgia dell'ospedale pietrese - è un sistema visivo che amplifica l'immagine fino a 45x quindi chiunque può immaginare che cosa noi vediamo in questo schermo, un piccolo capillare o una piccola cosa. In più c'è maggior comfort e questo non è un favore per il chirurgo, ovviamente, ma va sicuramente a favore del paziente che viene operato perché i miei movimenti sono più precisi, c'è più attenzione. È una rivoluzione senz'altro nella chirurgia, io la penso così: per me è stata una folgorazione e penso che non userò più il microscopio se non proprio in casi eccezionali".

L'adozione di questa nuova tecnologia si inserisce in un più ampio percorso di innovazione della Neurochirurgia del Santa Corona. Il reparto già utilizza strumenti avanzati come il neuronavigatore, che permette di "navigare" all'interno del cervello, e i coloranti fluorofori (5-ALA), che evidenziano le cellule tumorali attraverso speciali filtri. Inoltre, si avvale del monitoraggio intraoperatorio neurofisiologico. L’Esoscopio introduce ulteriori possibilità diagnostiche e chirurgiche, grazie alla visione ingrandita in 3D 4K e alla compatibilità con diverse tecniche di imaging intraoperatorio, come l’uso della fluoresceina per le metastasi e del verde indocianina per visualizzare in tempo reale i vasi cerebrali, eseguendo vere e proprie angiografie intraoperatorie.

L’apparecchiatura è entrata in funzione dall’inizio del 2025 ed è già operativa, con il supporto dei tecnici della Karl Storz che stanno affiancando i chirurghi nelle prime fasi di utilizzo. A gennaio sono stati operati 14 pazienti con tumore cerebrale, di cui 9 già con l’ausilio dell’Esoscopio. In futuro, questa tecnologia verrà utilizzata anche per altre tipologie di interventi, ampliando ulteriormente le possibilità di trattamento offerte dal reparto di Neurochirurgia del Santa Corona.