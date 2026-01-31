Cosa ha mangiato il Principe di Monaco a Millesimo: il menù del pranzo ufficiale

Dopo il caloroso bagno di folla in piazza Italia e il rinfresco d’onore nella sala consiliare del Comune, il Principe Alberto II di Monaco ha proseguito la sua visita a Millesimo con un pranzo alla Locanda dell’Angelo, sotto i suggestivi portici di via Roma. Il locale, guidato da Tommaso Agnoli e Sabrina Vezzolla, ha proposto un percorso gastronomico firmato dallo chef Davide Verdirosa.

Il pranzo si è rivelato un autentico viaggio nei sapori del territorio. L’esperienza è iniziata con un delicato amuse-bouche, raffinato preludio alle portate successive.

Come antipasto è stata servita una battuta di Fassona, accompagnata da un’insalata di puntarelle e da un tocco di acciughe, in un equilibrio perfetto tra freschezza e sapidità. A seguire come primo, il risotto “Meracinque” al tartufo nero di stagione, intenso e avvolgente nei profumi. Il secondo piatto ha visto protagonista la guancia di Fassona al Nebbiolo, servita con una purè di patate alla Robuchon, ricca e vellutata. A chiudere il pranzo, un tortino al cioccolato dal cuore fondente su crema inglese, dolce ed elegante.

Ogni portata è stata accompagnata da una selezione di vini: lo spumante metodo classico Bazura Obscura e il Vermentino Lunghera della cantina Durin, oltre al RoccaVinealis Drü Granaccia IGT Colline Savonesi 2021.

Il rinfresco d’onore, curato da La Pintadera dello chef Massimiliano Torterol, ha proposto una ricca degustazione di specialità locali: focaccina con rosmarino e castagne nei tradizionali tecci, tira farcita con salsiccia di Osiglia, polentina bianca “come a Vetria”, porri al latte con porcino secco; pane nero con burro soffice e acciuga; pane nero, branda cujun, peperone dolce e oliva taggiasca.

Il tutto è stato accompagnato da una buvette a cura de La Bottega dei Sapori, con il Baffo, aperitivo tipico di Millesimo, l’Alta Langa DOCG Brut della cantina Enrico Serafino, Maccaia della Cantina Federico Maron e il Vermentino Terre Grigie della Cantina RoccaVinealis.