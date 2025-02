Casa di Comunità ad Albenga: fissata la data per l’inaugurazione, sarà presente l’assessore regionale Nicolò

Ha già diversi servizi già attivi e verrà inaugurata ufficialmente giovedì 6 febbraio alle 11 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, nella sua prima visita ad Albenga: la Casa di Comunità all’ospedale Santa Maria di Misericordia è pronta per aprire i battenti.

“Qualsiasi iniziativa finalizzata a migliorare il servizio sanitario va accolta con favore – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Non dimentichiamo però che la medicina territoriale, per definizione, deve essere sviluppata a livello territoriale, con un servizio verso l’utente, orientato al paziente, quindi ritengo altrettanto importante anche l’attivazione delle case di comunità ‘spoke’, i vecchi centri salute, per intenderci. Facciamo solo attenzione a non ospedalizzare la medicina del territorio. Come medico penso che dobbiamo comunque restare vicino a chi ha bisogno e ai tanti anziani che avrebbero difficoltà a raggiungere l’ospedale”.

Giovedì mattina saranno illustrati il funzionamento della nuova Casa di Comunità, i servizi disponibili per i cittadini e le risposte ai tanti interrogativi emersi nel tempo. Sarà l’occasione per spiegare con dettaglio il ruolo della struttura e i benefici offerti.