Il giardino, le sale, le scalinate e le fontane: viaggio ad Albisola nella storica Villa Gavotti (FOTO E VIDEO)

Il giardino del parco all'italiana, le sale in stucco delle 4 stagioni, le scalinate, le balaustre, le statue e le fontane.

Tutto questo e molto altro si possono apprezzare visitando Villa Gavotti Della Rovere di Albisola Superiore che riapre così al pubblico per una due giorni speciale in occasione delle "Giornate Fai all'Aperto".

Alla prima visita guidata hanno partecipato oltre a diversi esponenti della giunta del comune di Albisola (l'assessore Luca Ottonello, Simona Poggi, Sara Brizzo e Calogero Sprio), erano presenti il Prefetto Antonio Cananà e i sindaci di Savona Ilaria Caprioglio, Celle Caterina Mordeglia e Albissola Marina Gianluca Nasuti.

"Si dice che la Villa probabilmente abbia dato i natali a Giuliano Della Rovere, papa Giulio II, l'aspetto attuale invece lo deve a Francesco Maria Della Rovere che gli ha dato questo aspetto, dal 1743, scenografico barocco facendolo diventare un unicuum sul territorio" spiega Michele Buzzi, delegato Fai.

"Finalmente siamo riusciti a riaprire Villa Gavotti grazie alla proprietà e allo sforzo del Fai di Savona - continua l'assessore Luca Ottonello - dal mese prossimo inizieranno delle aperture mensili con giorni fissi per restituire questo splendore ai cittadini ai turisti. Un grande risultato che rientra in un ampio protocollo con la famiglia Gavotti per aperture a visite didattiche delle scuole e sarà luogo per la celebrazione dal prossimo anno di matrimoni civili".