Oggi, 28 giugno, sono ripartite le escursioni dei "Gufetti" del CAI Loano

La graduale ripartenza della nostra nazione dopo l’emergenza Covid-19 passa anche attraverso una sana ripresa di tante attività sportive e ambientaliste all’aperto.

E, nel novero di questi appuntamenti, riprendono anche le escursioni dei “Gufetti” della Sezione CAI (Club Alpino Italiano).

Con il nome di “Gufetti” si intendono i giovanissimi della sezione, che opportunamente seguiti con cura e dedizione dagli adulti, scoprono le bellezze territoriali dei luoghi in cui vivono.

Oggi, in questa splendida e soleggiata domenica 28 giugno, la prima escursione dopo il “lockdown” è stata dedicata al monte Piccaro e all’anello di San Damiano, con i loro panorami suggestivi.

All’inizio del 2020 era già stato organizzato un programma per tutto l’anno (che ovviamente dopo l’improvvisa quarantena sarà da riorganizzare nelle date) che prevedeva giornate sulla neve per la stagione invernale, castagnate in quella autunnale, le visite ai luoghi più belli della provincia, dalla Valle Ibà a Peagna di Ceriale, a Calizzano, fino alla grotta Strapatente di Boragni. Il tutto, senza dimenticare il “Family Day Gufetti”, una giornata nel verde insieme alle famiglie.

Naturalmente le escursioni riprese a partire da oggi sono state riformulate su più turni, per aggregare un minor numero di bambini ed evitare fenomeni di assembramento, il tutto nel pieno rispetto delle norme di contenimento post-Covid-19.

Ricordiamo infine che per partecipare, i “Gufetti” devono essere dotati di appositi scarponcini, giacca a vento, berretto, guanti, zainetto, un contenitore (l’ideale è una borraccia) per l’acqua, un piccolo spuntino a base di biscotti o un frutto per il mattino e un pranzo al sacco.

Essere un “Gufetto” significa non solo imparare a conoscere il territorio in cui tutti noi viviamo, ma imparare a “viverlo” a 360°, a conoscerlo e a rispettarlo. Valori da custodire per tutta la vita.

Chi desiderasse maggiori informazioni può recarsi al venerdì sera alle 21 presso la sede del CAI Loano, nella Torre Pentagonale.