Mallare, nuova veste per i giardini "8 Marzo": sabato scorso la riapertura (FOTO)

Riaperti e restaurati i giardini pubblici "8 Marzo" a Mallare. L'annuncio via social da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Astiggiano.

"Giardini rinnovati, un mix di nuovo e classico - si legge sulla pagina social del comune - Il compito dell'amministrazione è stato quello di consegnare un'area polivalente con i giochi per i nostri bimbi e uno spazio per i nostri anziani per un momento di relax. Inoltre una zona per tutti da adibire a momenti socio-culturale con piccoli spettacoli teatrali e ricreativi".

"Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con il lavoro alla realizzazione di questa opera. In particolare ai volontari e anche all'amministrazione precedente che ha dato il via al primo progetto dei lavori" concludono dal comune.

La riapertura è avvenuta lo scorso sabato pomeriggio.