Savona, prenotare con un click: ecco il sistema innovativo del Tribunale per i propri servizi

Il Tribunale di Savona per rendere piu’ semplice e diretto il rapporto tra i cittadini e la giustizia ha recentemente avviato nuovi servizi on line, soluzione innovativa che consente all’utenza di prenotare da remoto:

- appuntamenti presso le cancellerie

- copie e/o consultazione di fascicoli

- colloqui con i Magistrati.

L’elenco degli Uffici attivi, tra i quali l’Unep, è pubblicato sul sito internet www.tribunale.savona.giustizia.it e viene aggiornato costantemente con i riferimenti delle cancellerie e dei servizi progressivamente implementati.

Gli sportelli virtuali consentono la definizione di agende ed orari e costituiscono un passo ulteriore nel percorso dell’Amministrazione verso la digitalizzazione dei processi lavorativi nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino.

La piattaforma on line accessibile dal sito del Tribunale nella sezione “ Piattaforma online prenotazione appuntamenti-richiesta copie” è stata realizzata con la preziosa collaborazione della società Astalegale.net Spa, software house e azienda attiva da oltre 20 anni nel settore della pubblicità legale tramite la dott.ssa Silvia Fontana referente commerciale che da anni segue il Tribunale di Savona.

I cittadini e i professionisti , con un semplice click e comodamente da casa o dal proprio studio, hanno la possibilità di selezionare tra i numerosi servizi disponibili e prenotare l’accesso al Tribunale nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

A questa necessità si va ad aggiungere l’indubbio vantaggio derivante da questo strumento per la migliore organizzazione del lavoro delle cancellerie per l’eliminazione delle attese ed una migliore gestione del tempo, sia per gli utenti sia per il personale, a prescindere dallo stato emergenziale che ne ha accelerato l’avvio.

“I numeri, oltre 1000 appuntamenti prenotati online in poco piu’ di un mese di sperimentazione della piattaforma- spiega il Presidente del Tribunale dott.ssa Lorena Canaparo,- sono chiaramente rappresentativi dell’esigenza degli utenti ed incoraggianti, poiché confermano l’efficacia e l’efficienza del progetto intrapreso che si allargherà a breve anche all’Ufficio del Giudice di Pace di Savona”.

La progettazione della nuova organizzazione interna sarà pertanto implementata in piena collaborazione con tutti i responsabili degli Uffici secondo un attento monitoraggio per rendere tale sistema davvero funzionale alle effettive esigenze di tutti gli utenti ed improntato alla massima semplificazione.

Una brochure di presentazione del progetto, quale elemento di comunicazione, descrive in modo sintetico a fini divulgativi tutti i gestionali per le richieste degli appuntamenti e i software attivi (vedi allegato).