Zuccarello, Luca Dalmasso lancia la propria candidatura a sindaco: "C'è sempre più bisogno di giovani al di fuori dei partiti"

"Non avrei mai pensato di scegliere di candidarmi a sindaco, ma in un momento come questo in Italia c'è sempre più bisogno di giovani al di fuori dei partiti che s'interessano alla politica". Così Luca Dalmasso, geometra 40enne nato e cresciuto a Zuccarello, ha deciso di scendere in campo con una lista civica in fase di completamento in vista delle prossime elezioni comunali del piccolo paesino dell'entroterra ingauno.

"Zuccarello è la città dove sono nato e cresciuto e che amo - ha aggiunto Dalmasso - sono convinto che potremmo fare un sacco di cose per rivalutare il borgo utilizzando la storia, la tradizione e la cultura che sono le armi vincenti del nostro paese, senza tralasciare le famiglie e trovando sinergie con i comuni vicini per lo sviluppo del lavoro e delle attività produttive che devono ricominciare a nascere nel nostro borgo. Insomma io sono pronto e sono convinto che Zuccarello seguirà un giovane come me se vuole avere lungimiranza e contare nel comprensorio".