Regione, rinnovato per il 2026 il fondo di sostegno alle donne vittime di violenza

E' stato presentato dai consiglieri Selena Candia e Jan casella di Avs l'emendamento al Ddl 83 che chiede alla Regione di stanziare anche per il 2026 il fondo a sostegno delle donne vittime di violenza per 100mila euro. L'emendamento ha avuto parere favorevole dalla giunta ed è stato approvato in Coniglio regionale.

“Con questo emendamento – ha detto Selena Candia - si chiede di poter avere uno stanziamento, anche per il 2026, di 100mila euro per aiutare le donne vittime di violenza ad essere autosufficienti economicamente. Riteniamo sia una cosa molto importante che la Regione ha deciso di sposare”.

Il contributo, già stanziato per il 2025, permette di integrare le risorse nazionali destinate alla misura di sostegno economico che, per l'anno corrente copre fino a 500 euro al mese, per un periodo da uno a tre anni, per le donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti, e favorire l’avvio di un nuovo percorso di autonomia.