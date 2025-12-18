Dalla sanità all’entroterra, il punto di Candia e Casella sul Bilancio Regionale: "Da Avs 30 proposte per migliorare la Liguria"

“In questo consiglio regionale dedicato alla programmazione economica della Liguria, AVS ha presentato trenta proposte per rendere la vita dei liguri più giusta. Abbiamo chiesto alla Regione di intervenire su tutte le province, con particolare attenzione ai giovani, a chi ha bisogno di cure, a chi vive nelle periferie e nei piccoli comuni”.

Sono i consiglieri Selena Candia e Jan Casella a evidenziare, in una nota riassuntiva, l’impegno profuso in Regione per cercare di modificare i provvedimenti di bilancio in votazione in questi giorni.

Il primo contenuto su cui si concentrano, nel dettaglio, riguarda le fasce più giovani della popolazione: “La Liguria è una regione anziana dal punto di vista demografico: serve uno sforzo straordinario per convincere i giovani liguri a restare e per rendere questa terra attrattiva per le nuove generazioni - spiegano Candia e Casella - Per questo, abbiamo chiesto di alzare a mille euro l’indennità di tirocinio e di tutelare i dottorati di ricerca che, dopo i finanziamenti del PNRR, rischiano di sparire, lasciando senza lavoro oltre 30mila persone in tutta Italia. Abbiamo ottenuto la conferma del fondo antiviolenza per il 2026, per sostenere economicamente le donne che decidono di ribellarsi alla violenza domestica, così come abbiamo chiesto un impegno economico per aumentare l’illuminazione pubblica nelle zone a maggiore rischio per la sicurezza”.

Si è parlato anche di temi legati all'ecologia. Se tra i risultati ottenuti vi è “l’impegno concreto della Regione per ridurre i fumi nel porto di Genova attraverso l’elettrificazione delle banchine”, il cosiddetto ‘cold ironing’, i due esponenti di minoranza ritengono “insufficiente l’impegno della Regione per le comunità energetiche” per il quale è stato proposto “un importante finanziamento per questo tipo di attività, che aumentano la nostra indipendenza energetica e riducono il ricorso alle fonti fossili”. Sempre per la tutela dell’ambiente, il gruppo ha sollecitato “un maggiore impegno economico per aiutare il sistema delle aree naturali protette liguri, presidio fondamentale per la tutela della biodiversità, la salvaguardia degli ecosistemi, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile”.

“Tra le tante misure di giustizia sociale - continua la capogruppo Candia - abbiamo proposto di incrementare di un milione 200 mila euro il fondo regionale per il sostegno agli affitti, essenziale per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Abbiamo confermato la nostra contrarietà all’autonomia differenziata e all’ipotesi di realizzare un inceneritore. Abbiamo ribadito, per l’ennesima volta, la necessità di rivedere il contratto di servizio con Trenitalia e il sistema di penali per le carenze nell’erogazione del servizio”.

“Il nostro impegno ha interessato ogni aspetto nella vita quotidiana dei nostri concittadini, dai piccoli ma fondamentali interventi per le persone in difficoltà fino ai provvedimenti generali che interessano migliaia di liguri” dichiara invece il consigliere Casella.

Tra tutte le proposte, il consigliere savonese ne sottolinea alcune per la sanità locale, per la quale Avs ha chiesto “uno stanziamento speciale per riattivare la piscina riabilitativa dell’Unità Spinale del Santa Corona, e sollecitato le necessarie assunzioni per giungere alla riapertura 24 ore al giorno del Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Cairo Montenotte. Abbiamo proposto di stanziare mezzo milione di euro per garantire il servizio dei medici di famiglia nei piccoli comuni, a rischio di abbandono sanitario”.

“Proprio per i paesi dell’entroterra abbiamo suggerito di istituire un fondo economico per favorire lo sfalcio della vegetazione e la manutenzione sulle strade comunali” mentre, tra le richieste, c’è anche un investimento “per aumentare il ruolo dei mediatori interculturali nelle scuole, oltre al finanziamento della proposta con cui abbiamo ottenuto la distribuzione di preservativi a prezzo calmierato negli istituti superiori. Per sostenere la promozione turistica, abbiamo chiesto alla Regione di finanziare le manifestazioni sportive liguri che si svolgono da decenni e hanno un ritorno d’immagine per tutta la Liguria”.

“Tra le tante misure presentate in consiglio regionale, ci sono una proposta per contrastare i mozziconi e i rifiuti urbani dispersi, l’estensione delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale alle Cinque Terre per lavoratori e studenti, strategie innovative per la gravissima disabilità e l’integrazione socio-abitativa, l’inclusione del porto di Imperia Oneglia nell’autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, il sostegno allo spettacolo dal vivo diffuso, il recupero e l'efficientamento energetico delle case popolari. Abbiamo dato pieno sostegno alle iniziative presentate dal centrosinistra. In particolare, siamo soddisfatti per il rifinanziamento della Legge Centi per il recupero dei beni confiscati alle mafie, presentato in aula dal consigliere Andrea Orlando, e per l’approvazione della nostra proposta, presentata dalla consigliera Carola Baruzzo, che prevede uno stanziamento straordinario per aiutare i piccoli comuni ad acquistare nuovi scuolabus, per garantire il pieno diritto al trasporto scolastico”, puntualizzano Candia e Casella.