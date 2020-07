Pontinvrea, inaugurato il poligono di tiro dinamico. Camiciottoli: "Sarà aperto agli sportivi, ma anche alle forze dell’ordine"

Il sindaco Matteo Camiciottoli, sabato 4 luglio a Pontinvrea, ha inaugurato il primo poligono di tiro dinamico della zona.

“Questa inaugurazione si inserisce nell’ambito delle iniziative in favore dello sport che il comune pontesino sta portando avanti ormai da anni e grazie alle quali ha ottenuto l’ambito premio ‘comune dello sport 2020’ che sarà ritirato a Bruxelles a settembre” ha dichiarato il primo cittadino.

Al taglio del nastro era presente anche il senatore Bruzzone che ha posto l’accento sull’importanza del poligono, che permetterà finalmente agli amanti del genere di non dover sconfinare fuori regione e di avere un servizio più vicino a casa.

“Il poligono sarà aperto agli sportivi, ma anche alle forze dell’ordine per motivi addestrativi e soprattutto questa struttura è l’unica in provincia che offre la taratura della carabina. Un gesto di attenzione per i nostri cacciatori che presidiano il territorio dalla crescente invasione di ungulati” conclude Camiciottoli.