Raddoppio ferroviario, il sindaco di Albenga Tomatis: "Necessario realizzare infrastrutture"

Il progetto del raddoppio ferroviario della tratta Andora-Finale Ligure è stato inserito tra le priorità nella nuova programmazione del Ministero: #italiaveloce, il piano di ammodernamento complessivo delle infrastrutture che prevede massici investimenti, accompagnata da nuova stagione di pianificazione strategica nel settore dei trasporti.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul tema afferma: “Mai come in questo momento è necessario creare infrastrutture per rendere la Liguria una regione accessibile. Per troppo tempo non si sono fatti investimenti importanti sul nostro territorio e oggi ne partiamo le conseguenze".

"La Liguria deve diventare il naturale accesso al mare da parte di tutto il Nord Italia, ma anche i trasporti all'interno della Regione devono essere riorganizzati in modo tale da poter sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche turistiche che solo la Liguria può offrire" conclude il primo cittadino Tomatis.