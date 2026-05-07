Ddl Trasporti, il centrosinistra si astiene in Commissione. Scajola: “Presa di posizione incomprensibile e irresponsabile”

È polemica in Commissione Trasporti sul voto di astensione espresso dal centrosinistra sul disegno di legge in materia. A intervenire è l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che definisce la posizione dell’opposizione “incomprensibile e irresponsabile”.

“Il voto di astensione del centrosinistra in Commissione Trasporti è incomprensibile e irresponsabile, ci vuole serietà da parte di tutti, non demagogia - dice nella sua nota l’assessore -. Gli stessi che governano Genova da mesi e chiedono alla Regione di intervenire urgentemente per il trasporto pubblico locale, oggi si tirano indietro proprio davanti alla norma che consentirebbe di mettere a disposizione fino a 40 milioni di euro per il territorio”.

Scajola critica quello che definisce un atteggiamento contraddittorio da parte dell’opposizione, sottolineando come il provvedimento sia finalizzato a rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale e a garantire anche misure di sostegno ai lavoratori del settore, compreso il prepensionamento.

“In queste situazioni non devono prevalere tatticismi e ricerca di visibilità, ma, come di consueto, ogni amministratore deve lavorare nell’esclusivo interesse dei cittadini - prosegue Scajola - Con questo provvedimento, che tra le altre cose metterà a disposizione risorse fondamentali per il prepensionamento dei lavoratori, stiamo mantenendo un impegno preso. Teatrini come quello odierno, però, non aiutano e confondono le idee ai cittadini allontanandoli dalla politica e dalla buona amministrazione”, conclude.