Bucci canta con gli Alpini sotto la Regione e rilancia l’appello: “Venite a Genova, vi aspettiamo”

Un messaggio di benvenuto, un appello alla partecipazione e una presa di posizione netta dopo le polemiche degli ultimi giorni. Alla vigilia della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha pubblicato sui social un video dedicato alle penne nere, accompagnato da un invito diretto: venire a Genova e vivere la città nei giorni dell’evento.

“Cari Alpini, Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte. L’Adunata rappresenta molto più di un grande evento: è una festa popolare, un momento di amicizia, di memoria, di orgoglio italiano e di valori che gli Alpini incarnano da sempre”, scrive Bucci nel post.

Il presidente richiama poi i valori associati al corpo degli Alpini: “Solidarietà, sacrificio, impegno per il prossimo, presenza concreta nei momenti difficili del nostro Paese”. Parole che arrivano in un clima segnato, negli ultimi giorni, anche da tensioni e messaggi divisivi intorno all’arrivo dell’Adunata in città.

Nel suo intervento Bucci rivendica il sentimento di accoglienza di Genova e della Liguria: “In questi giorni abbiamo letto e ascoltato polemiche, messaggi divisivi e anche episodi che non rappresentano il sentimento vero della nostra terra. A tutti voi voglio dire con chiarezza che Genova non si riconosce nell’odio, nei pregiudizi o nella diffidenza verso chi serve l’Italia con onore”.

Poi il passaggio rivolto direttamente alle penne nere: “La nostra città sa distinguere tra rispetto e strumentalizzazione, tra accoglienza e paura alimentata inutilmente. La Liguria è terra di alpini, di volontari, di persone concrete. E vi accoglie come meritate: con affetto, riconoscenza e il calore di una comunità che vuole vivere insieme a voi giorni indimenticabili”.

Da qui l’appello del presidente della Regione: “Per questo rivolgo un appello a tutti gli Alpini d’Italia: venite a Genova. Riempite le nostre strade, le piazze, il porto, i vicoli e il cuore della nostra città con i vostri canti, le vostre penne nere e il vostro spirito di fratellanza”.

Bucci chiude il messaggio con l’auspicio che l’Adunata possa restare nella memoria della città: “Vogliamo che questa Adunata resti nella storia per la partecipazione, per l’entusiasmo e per l’accoglienza che Genova e la Liguria sapranno dimostrare. Sarete ospiti graditi e amici sinceri della nostra terra. Vi aspettiamo!”.