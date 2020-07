Albenga, la polizia locale rimuove 7 veicoli abbandonati e senza assicurazione

Ieri gli agenti dell’ufficio della polizia locale amministrativa di Albenga, guidati dall’ispettore Pietro Sansalone, hanno provveduto alla rimozione di sette veicoli abbandonati da tempo e privi di copertura assicurativa.

Tale intervento che periodicamente viene effettuato sul territorio comunale, si inserisce in una serie di provvedimenti volti a migliorare il decoro cittadino e andare incontro alle segnalazioni ricevuti dalla cittadinanza. In particolare, dei 7 veicoli rimossi, 3 si trovavano a Campochiesa e 4 a Lusignano.

“Questi interventi sono importanti per il decoro cittadino e danno anche una risposta a molti residenti che segnalano la presenza di veicoli in stato di abbandono che occupano per mesi lo stesso parcheggio” spiega l'assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci.