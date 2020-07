Attivata a Cisano sul Neva la colonnina di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici

L'amministrazione Niero, a Cisano sul Neva, continua a investire sulla tutela all'ambiente e sulle energie alternative.

Infatti, come già annunciato da Savonanews (leggi QUI), da qualche giorno, nel parcheggio pubblico, adiacente al comune di Cisano sul Neva, la società Enel x Mobility srl ha installato una colonnina di ricarica per le auto elettriche. Due i posti auto a disposizione degli automobilisti che hanno optato per una mobilità alternativa, in sintonia con le politiche comunitarie di riduzione dell'inquinamento atmosferico che, ormai da alcuni anni, minaccia le città europee.

Una scelta quella dell'amministrazione Niero che va nella direzione di quanto previsto, già nel gennaio 2014, dalla Commissione europea che approvò la proposta di riduzione del 40% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2030 al fine di rafforzare le azioni di contrasto al riscaldamento globale. Il 17 ottobre 2012 la Commissione ha anche trasmesso agli Stati Membri una proposta di Direttiva che aggiorna la precedente e propone un'ulteriore riduzione delle emissioni massime che possono essere prodotte dai veicoli. Su questa linea uno degli obiettivi per il 2050 contenuti nel Libro Bianco sui trasporti è “dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l’uso delle autovetture alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050”. L'elettricità può aumentare l'efficienza energetica dei veicoli stradali e contribuire alla riduzione di CO2 nei trasporti ed è una fonte di energia indispensabile per la diffusione dei veicoli della categoria L. L'utilizzo di auto elettriche oltre a migliorare la qualità dell'aria contribuisce anche a ridurre l'inquinamento acustico nei nostri centri urbani.

Sono circa 7 mila le colonnine che Enel ha in previsione d'installare entro il 2020 nell'ambito del Piano nazionale per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e che, entro il 2022, dovrebbero arrivare a 14 mila.La colonnina, installata a Cisano, permette la ricarica simultanea di due veicoli in modalità quick con tempi di ricarica completa, compresi tra una e due ore. «Abbiamo aderito con grande interesse alla proposta di Enel X Mobility, il cui progetto di riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 a tutela dell'ambiente, va nella direzione che abbiamo già intrapreso, nel nostro primo mandato, sei anni fa – sottolinea il sindaco Massimo Niero - con l'introduzione del "Porta a porta" per la raccolta differenziata che ci ha permesso di raggiungere e superare il 65% imposto dalla legge regionale, evitando così eventuali sanzioni che avrebbero avuto inevitabili ripercussioni sulle tasche dei cittadini. E' intanto in corso di completamento, grazie ad un finanziamento ministeriale di 25 mila euro, destinato all'efficientamento energetico e ad un cofinanziamento comunale di 25 mila euro, la sostituzione della caldaia a gasolio nelle scuole con una pompa a calore. Inoltre, grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici, il polo scolastico è completamente autonomo dal punto di vista energetico riducendo così, drasticamente, le spese e le emissioni di CO2 in atmosfera».

I punti di ricarica installati da Enel X Mobility, presenti sul territorio nazionale, sono indicati in un'apposita mappa, consultabile on line, che svolge non solo un servizio essenziale per gli automobilisti dotati di auto elettriche ma che contribuisce anche a creare una sorta di vetrina promozionale per quelle città e borghi storici come Cisano Sul Neva che credono nelle energie alternative e investono nella tutela dell'ambiente.