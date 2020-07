Coronavirus: continuano a diminuire i positivi, ma crescono i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore (+15)

Ad oggi il totale delle persone positive in Liguria è 1.203 ovvero 18 in meno rispetto a ieri. I casi nuovi registrati dalla Regione sono 15 dei quali 10 individuati a seguito di attività di tracciamento (tracing) dei contatti, 4 all'interno del percorso preventivo di sorveglianza delle Rsa e 1 è un paziente individuato in setting ospedaliero. Il totale quindi dei casi registrati da inizio emergenza sino ad oggi sono 10.025.

Invariata la situazione degli attualmente positivi in provincia di Savona.

A livello regionale si registrano 26 persone ricoverate in ospedale, nove in meno rispetto a ieri. Una sola è ricoverata in terapia intensiva e si trova nel distretto sanitario dall’asl 1 imperiese dove in totale ci sono sette persone ricoverate. Dato stabile rispetto a ieri. Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia sino ad oggi sono 1.558. Oggi un decesso è stato segnalato dall'ospedale Villa Scassi, nel genovese e si tratta di una donna di 95 anni che si trovava ricoverata nel reparto di Medicina. il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Le persone in isolamento domiciliare oggi sono 238, 11 in meno rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.264, ovvero 33 in più rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati è 160.464 (+1.563) Le persone in sorveglianza attiva sono 422 (-8).

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 100 (+4)

Savona - 81 (-)

Genova – 856 (-22)

La Spezia – 26 (+2)

Residenti fuori Regione (Estero) – 49 (-)

Altri in fase di verifica - 91 (-2)

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 7 (1 in terapia intensiva)

Asl 2 - 2 (nessuno in terapia intensiva) -1

San Martino - 1 (nessuno in terapia intensiva) -1

Galliera – nessun paziente ricoverato -1

Asl 3 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -5

Asl 4 – 2 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva)

Persone in sorveglianza attiva divise per Asl:

Asl 1 - 29

Asl 2 - 80

Asl 3 – 166

Asl 4 – 75

Asl 5 – 72