Regione, premi ai sanitari: i commissari della maggioranza non presenzieranno più ai lavori della Commissione finché il Governo non darà garanzie

Il caso scoppiato in Piemonte e poi dilagato in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ed infine in Liguria nasce da un’interpretazione della norma da parte della Ragioneria Generale dello Stato che di fatto blocca una parte dei fondi che le Regioni hanno destinato ai premi per gli operatori sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid, il rischio è che l’ammontare dei premi venga notevolmente ridotto.

“Abbiamo chiesto al collega Muzio, in qualità di Vice Presidente della Commissione, di rimanere e continuare a seguire i lavori, in rappresentanza e garanzia delle forze politiche di maggioranza. Ma non possiamo accettare che mentre i rappresentanti del PD, del M5S e di Leu in Consiglio Regionale si concentrano su inchieste a emergenza ancora in atto i loro colleghi di partito a Roma creino problemi su problemi alle Regioni a prescindere dal loro colore politico. In Liguria si era già passato il limite con la cattiva gestione da parte del Ministro De Micheli del caso Autostrade, che sta mettendo in ginocchio l’intera Regione, mettere a rischio anche i premi per chi ha salvato la vita a tanti liguri è davvero troppo” ha infine concluso Paolo Ardenti.