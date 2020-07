A10 Genova-Savona: doppio senso di marcia e nessuna protezione all'altezza di Celle (FOTO)

Questa la situazione lungo l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto all'altezza dell'uscita di Celle Ligure: doppio senso di marcia e nessuna protezione.

Come oramai noto, nelle ultime settimana sono in corso i lavori di messa in sicurezza della tratta. Con notevoli disagi alla viabilità ordinaria. Anche questa mattina sono segnalati rallentamenti e code in entrambe le direzioni. In particolare tra Albisola e il bivio A10/A26.

Anche il casello di Celle è finito nel crono-programma dei lavori. Autostrade per l'Italia ne segnala la chiusura (sia in entrata, sia in uscita) fino alle ore 20 del 24 luglio.

"Il comune di Celle Ligure - aveva spiegato ieri il sindaco di Celle Caterina Mordeglia - è impegnato, nel caso in cui Autostrade non riesca a concludere i lavori notturni, con la polizia locale nella gestione dello svincolo sull'Aurelia in prossimità della rampa autostradale dalle ore 6:00".