Bando Rigenerazione Urbana: 420mila euro assegnati dalla Regione a 24 Comuni. Nel savonese i fondi a Carcare

L'assessore all'urbanistica Marco Scaiola ha presentato oggi ad Arma di Taggia gli esiti del bando regionale che assegna contributi a favore dei comuni per progettazione, individuazione e disciplina degli ambiti urbani ai sensi della legge regionale 23 del 2018 su “Rigenerazione Urbana e recupero del Territorio agricolo”.

Il bando è stato approvato con DGR 1047 del 29 novembre 2019. Vengono concessi contributi ai comuni fino a un massimo di 30 mila euro con un cofinanziamento minimo del 20%. Gli ambiti finanziati sono quelli di carenza di dotazioni di servizi di urbanizzazione, edifici abbandonati, o caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale, aree con fenomeni di marginalità economica, e sociale, aree con criticità ambientali. Il finanziamento complessivo è di 420 mila euro. Un comitato tecnico regionale ha svolto l'istruttoria sulle 47 domande pervenute entro i termini, al termine della quale sono stati assegnati finanziamenti a 24 Comuni (nella tabella in allegato).

"Per dare attuazione alla legge sulla rigenerazione urbana incentiviamo la progettualità finalizzata a migliorare la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio, e di conseguenza l'economia e il turismo - ha detto l'assessore all'urbanistica Marco Scajola - era importante quando abbiamo lanciato il bando, lo è ancora di più oggi in questo momento in cui è necessario stimolare la ripartenza".

"Abbiamo dato precedenza ai comuni di piccole o medie dimensioni che hanno bisogno di un aiuto per la progettazione, o perché non hanno risorse sufficienti o perché non hanno in organico le professionalità necessarie; gli uffici regionali rimangono comunque disponibili a supportare anche i Comuni che non riceveranno contributi con questo bando" ha concluso l'assessore.

L'unico Comune nel savonese aggiudicatario di parte del fondo messo a disposizione dalla Regione è Carcare, con 22.300 euro.