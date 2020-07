Nasce il progetto "Respira Calizzano": per conoscere e amare questo comune valbormidese

“Respira Calizzano” parte da un’idea di Pier Paolo Gallea, fondatore dell'omonimo studio di comunicazione e marketing, sviluppata in collaborazione con imprenditori locali. Il progetto mira a creare le condizioni più favorevoli perché un visitatore, un turista, un escursionista, uno sportivo, un amante delle tradizioni liguri trovi tutte le facilitazioni per entrare in sintonia con l'ambiente che lo ospita. La finalità è quella di approntare anche attraverso l’omonimo portale costantemente aggiornato, gli strumenti organizzativi perché immediatamente tutto risulti familiare e piacevole a due passi dallo splendido mare del ponente ligure, nell'immediato entroterra, dove gli spazi risultano più dilatati e l’atmosfera estremamente tranquilla e rilassante. Il value di Respira Calizzano è rappresentato da tutto ciò che è semplicità, naturalezza e tradizione.

Il claime “Respira Calizzano” associando la località al respiro invita alla fusione con il contesto, da vivere a 360° e 24H: natura, storia, sport e food.

Con i suoi 18 sentieri certificati e suggestive pareti di roccia, rappresenta un vero paradiso per gli amanti dello sport outdoor: bikers, climbers, trekkers ecc..È anche tranquilla oasi di benessere per i bambini, le famiglie, i giovani ma anche per gli anziani che cercano di dare qualità ai loro anni. Va ricordato come Calizzano abbia, grazie alle sue acque, fontane, terme e attività di SPA, facilmente raggiungibili da Liguria e Piemonte.

Le strutture ricettive mettono a disposizione tutto quello che serve, dagli itinerari guidati, sia storici che naturalistici, al noleggio, ricovero manutenzione e trasporto delle attrezzature sportive, all'organizzazione di attività ludico- ricreative per i bambini, all' ospitalità per i piccoli animali a seguito dei cliente.

Troviamo un trionfo dell’offerta a marchio slow food sui rinomati funghi e le castagne, e il resto dell’offerta gastronomica è altrettanto qualitativo, per il fondersi della cucina e l’enologia ligure e basso piemontese, in preparazioni semplici e artigianali, con l’uso di materie prime selezionate e spesso a km 0. Il famoso pane e l'acqua della preziosa fonte Bauda completano il quadro di salute e bontà.

Innovazione, tradizione, tecnologia e natura si trovano alleate per la promozione di una risorsa comune di nome Calizzano.