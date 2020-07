Rinnovato il direttivo provinciale delle Pro Loco del savonese

Lo scorso 6 luglio presso la sede della polisportiva di Arnasco, si sono riuniti i presidenti delle Pro Loco del savonese per eleggere il loro comitato provinciale che rimarrà in carica per il quadriennio 2020-2024.

Dopo aver letto il messaggio augurale pervenuto dalla Presidente regionale UNPLI, la signora Bruna Terrile, il presidente uscente Albertino Negro ha aperto l'assemblea che ha confermato: presidente provinciale Albertino Negro della Pro Loco di Arnasco; vice presidente provinciale Emilio Bolla della Pro Loco di Gorra e Olle; segretaria provinciale Silvia Bocchino della Pro loco di Laiguieglia.

Consiglieri: Giovanni Cavallo della Pro Loco di Stellanello, Carlo Ismarro della Pro Loco di Balestrino, Romano Mossio della Pro Loco di Murialdo e Enrico Siffredi della Pro Loco di Villanova d'Albenga.

L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio 2019, lo statuto, il regolamento del comitato provinciale e i delegati per le assemblee regionali e nazionali (Albertino Negro, Giuliana Amelotti e Enrico Siffredi).