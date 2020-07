TPL Linea ad Albenga: servizio biglietteria all'ufficio IAT

Da oggi, lunedì 13 luglio, la biglietteria TPL Linea di Albenga sarà operativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso l'ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) del Comune di Albenga.

Da domani, martedì 14 luglio, al mattino, sempre dal lunedì al venerdì, la biglietteria rimane operativa presso il deposito aziendale di Cisano sul Neva e si occuperà principalmente della gestione delle rivendite e della consegna dei titoli di viaggio.

Lo sportello della biglietteria TPL è situato all'interno della Torre civica, in piazza San Michele, accanto alla cattedrale e al municipio: una posizione strategica, nel centro storico di Albenga, per svolgere attività di informazione turistica e non solo sui servizi di trasporto pubblico, vendendo direttamente all'utenza i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti).

“Una nuova location e uno spostamento strategico per TPL Linea ad Albenga, realizzato in piena sinergia con l’amministrazione comunale che ringraziamo per la preziosa collaborazione” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Il servizio biglietteria dell’azienda di trasporto pubblico locale è essenziale, potrà avere vantaggi e miglioramenti significativi che andranno ad incidere su tutto il ponente savonese” aggiungono.

“Una posizione del genere, nell’ambito di un front office turistico, permetterà inoltre di incrementare l’uso del mezzo pubblico per lo spostamento dei turisti e di tutta l’utenza del comprensorio: un altro passaggio del nostro piano aziendale che si è concretizzato con successo e ne siamo soddisfatti” concludono i vertici dell’azienda di trasporto pubblico locale.