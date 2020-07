Finale, weekend intenso per la Polizia Locale: cinque multe per consumo di alcolici in area pubblica, sanzionato anche un negozio

Fine settimana di lavoro intenso per la Polizia Locale di Finale Ligure, che ha visto gli agenti impegnati su più fronti.Oltre ai consueti controlli del weekend, sono state pianificate attività specifiche, anche in relazione ad alcune segnalazioni pervenute al Comune nei giorni scorsi.

L'attenzione della Polizia Locale è stata in particolar modo rivolta a verificare il rispetto delle regole sul consumo di alcol e stupefacenti, specie da parte di giovani e giovanissimi, ma anche a controllare il rispetto delle regole di civile convivenza, che in alcune zone centrali della Città non paiono essere tenute nella dovuta considerazione.

Le pattuglie, che hanno operato anche in borghese, sono state impegnate soprattutto nel centro di Finale Marina e a Finalborgo, con risultati importanti per quanto riguarda la tutela del decoro urbano e la verifica delle disposizioni anticontagio da Covid19.

In esito alle descritte attività cinque individui, sorpresi a stazionare con fare molesto presso le casse automatiche dell'autosilos di Piazza Donatori di Sangue,

sono stati accompagnati presso il Comando. Una volta identificati due di questi sono stati sanzionati per ubriachezza ai sensi dell'art. 688 del c.p., notificando loro anche un provvedimento di allontanamento dai luoghi (daspo urbano).

Sono state inoltre contestate ulteriori cinque sanzioni, da 150 euro cadauna, per consumo di alcolici sulle aree pubbliche, in spregio all'ordinanza firmata dal Sindaco di Finale che ne vieta il consumo dopo le ore 20.

Il titolare di un negozio del centro di Finalmarina è stato sanzionato per avere ceduto bevande alcoliche a minori degli anni 18 e per mancato rispetto delle vigenti disposizioni anticontagio; il titolare dell'esercizio sarà inoltre segnalato alla Questura di Savona, affinchè possa valutare nei suoi confronti la sospensione temporanea della licenza di vendita ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Gli agenti sono infine intervenuti per placare una rissa scoppiata la notte di domenica sul Lungomare Migliorini.

"I controlli di questo fine settimana sono la punta dell'iceberg, vorrei ringraziare tutto il personale della Polizia Locale per lo straordinario senso del dovere che dimostra costantemente in questo anno particolare. Parliamo di donne e di uomini che negli ultimi sei mesi hanno visto congedi e recuperi ridotti ai minimi termini, ma che nonostante questo continua a svolgere il proprio servizio con dedizione ed entusiasmo", conclude il Comandante della Polizia Locale di Finale Ligure.