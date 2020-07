Il pietrese Giacomo Negro nominato ambasciatore della Fondazione De Gasperi

Un nuovo importante incarico per il pietrese Giacomo Negro, giovane imprenditore di successo nel settore medico e farmaceutico, che nei giorni scorsi è stato nominato ambasciatore della Fondazione De Gasperi. La realtà nata nel 1982 per volontà di Maria Romana, figlia dello statista Alcide De Gasperi, ha come obiettivo quello di accrescere la cultura civica del Paese al servizio del bene comune e delle istituzioni, valorizzando il contributo dell'ex presidente del Consiglio alla costituzione democratica dell’Europa, sia a livello nazionale che internazionale.

"In questo contesto secondo me diventa quantomeno importante, se non fondamentale, lo studio, la riflessione, il confronto, la cultura civica e impegno civile, sopratutto dei giovani - prosegue l'imprenditore pietrese, già consigliere comunale a Pietra Ligure all'epoca dell'amministrazione Valeriani - Con questo nuovo 'titolo' vorrei creare dei momenti di confronto culturale, sociale e politico che provino ad aprire la mente, a porsi delle domande e ad approfondire vari temi; vorrei promuovere una scuola di formazione politica che aiuti i giovani ad avvicinarsi al mondo della politica e non solo. Una formazione che riporti al centro un principio fondamentale, quello della preparazione, del lavoro costante, del sacrificio che porta ad avere esperienza e quindi ad ottenere risultati".