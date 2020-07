Onzo, il sindaco nel registro degli indagati. Arnaldi: "Ora il paese merita risposte"

Con una delibera di giunta, la maggioranza del Comune di Onzo prende atto della nomina dell'avvocato Marco Fazio in qualità di legale del sindaco Alessandro Bottello.

La vicenda è ancora giustamente coperta dal massimo riserbo e sarà la magistratura a far luce sul caso. L'unico dato noto è che il primo cittadino di Onzo risulterebbe ascritto al registro degli indagati per rifiuto e/o omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

Commenta in merito il capogruppo di minoranza Giuliano Arnaldi: "Per prima cosa vogliamo ricordare che essere iscritti al registro degli indagati è una tutela per il cittadino e non una condanna. Vogliamo inoltre esprimere affetto e vicinanza ai familiari di Alessandro Bottello per questa sgradevole situazione.

Ma questo riguarda il piano umano. Sul piano politico, invece, dobbiamo sottolineare che ormai da troppi mesi il sindaco Bottello e la sua giunta non rispondono alle domande dei cittadini, alle PEC e alle interrogazioni urgenti della minoranza, nemmeno a domande precise su fatti specifici che potrebbero anche contenere elementi penalmente e civilmente rilevanti. Non lo riteniamo un comportamento né corretto, né intelligente, né rispettoso della comunità. Quindi è arrivato il momento delle risposte. Risposte dovute alla serenità di un paese che ha bisogno di essere amministrato con pacatezza, inclusione, serietà e senso di responsabilità, che ha bisogno di crescere e che non merita di essere inchiodato a silenzi incomprensibili".