Tovo, scelti i vincitori del Giacomino d'oro 2020: Giacomino Boragno, i volontari dell'AIB e l'A.S.D. Valmaremola

" Il prossimo 25 luglio - spiega via Facebook il sindaco Alessandro Oddo - in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono a Tovo San Giacomo, sarà consegnato come ormai tradizione da 12 anni a questa parte il Giacomino d’oro riconoscimento destinato a premiare i cittadini di Tovo San Giacomo che si siano distinti a livello internazionale, nazionale o regionale nel campo dello studio, del lavoro, delle arti semplici ed applicate, dello sport o dell’impegno sociale. Quest’anno sono giunte all'attenzione dell’Amministrazione comunale, nei tempi e nei modi indicati dal bando, ben tre candidature e la Giunta ha deciso di consegnare a tutte e tre le candidature il riconoscimento ".

"Quindi - prosegue il sindaco - la sera del 25 luglio, alle ore 21.30, in piazza Don Pino Zunino, saranno premiati: il sig. Giacomino Boragno, presidente della Croce Rossa Italiana sezione di Magliolo per l'impegno profuso da lui e dai volontari durante il periodo di lockdown verso gli abitanti del paese, specie quelli più colpiti dall'emergenza; i volontari della AIB sezione di Tovo San Giacomo - Protezione Civile di Tovo San Giacomo per l'attività svolta a sostegno della popolazione durante l'emergenza Coronavirus, dall'assistenza alla sanificazione delle strade, senza dimenticare la loro costante presenza nelle fasi di allerta meteo; l'A.S.D. Valmaremola per aver fatto nascere e crescere una manifestazione, il Valmaermola Trail che oggi attrae centinaia di atleti di livello nazionale e internazionale ed è inserita nel Circuito ITRA valido per il punteggio nella classifica mondiale atleti Trail Runner, oltre all'attività di manutenzione e recupero degli antichi sentieri".

"La cerimonia di consegna si svolgerà in maniera ridotta seguendo le direttive imposte dalle misure di distanziamento sociale e chi parteciperà in piazza dovrà indossare la mascherina" ha infine concluso il primo cittadino.