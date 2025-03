Savona, Marina Cavaliere è la nuova direttrice della S.S. Malattie del Sangue che copre San Paolo e Santa Corona

La dottoressa Marina Cavaliere è stata nominata direttrice della Struttura Semplice Malattie del Sangue e Neoplasie degli Organi Emolinfopoietici dell'Asl2.

L'Asl2 aveva pubblicato il bando di selezione nei mesi scorsi e per l'incarico è stata presentata la sola candidatura della dottoressa Cavaliere.

Con l'incarico a Cavaliere l'ematologia dei due ospedali di Asl2, il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure, viene unito sotto un'unica Struttura semplice, con un'organizzazione più rigorosa e capillare per seguire i pazienti che gravitano sui due nosocomi di Levante e di Ponente di Asl2.

Sul polo savonese gli ambulatori restano i quattro organizzati in in base alle quattro patologie tratte mentre per il santa Corona è prevista l'apertura di un ambulatorio per la patologie a seconda die giorni, mentre proseguirà la collaborazione dell'Ematologia con l'Università di Genova e il reparto di Ematologia del San Martino guidato dal professor Angelucci.

La Struttura semplice Malattie del Sangue e Neoplasie degli Organi Emolinfopoietici fa parte del dipartimento Oncologico guidato da Marco Benasso. L’incarico della dottoressa Cavaliere avrà una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo allo scadere dei cinque anni, in caso di valutazione positiva.