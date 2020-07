Caos mobilità, ora c'è la convocazione per l'incontro con la Ministra dei trasporti De Micheli

La Uil Liguria accoglie con favore l'incontro che si terrà con la Ministra De Micheli la prossima settimana, e lo fa con le parole del segretario regionale Mario Ghini: "Lo volevamo, lo abbiamo chiesto e ci andremo per avere certezze sul nodo da sciogliere rispetto alle autostrade liguri e alle grandi opere".

"Vogliamo tempi certi e lavori celeri e in sicurezza per poter liberare la Liguria dalla morsa del traffico e per poter garantire quindi la circolazione di merci, servizi e persone. Siamo ansiosi di ricevere le dovute risposte dalla Ministra" conclude Ghini.