Luci a Led e derattizzazione: parte dall'estremo Ponente cittadino la riqualificazione di Ceriale

Portati a termine nella mattinata di oggi dall'amministrazione comunale di Ceriale due lavori varati in via Orti del Largo (per tutti i cerialesi comunemente nota come la via degli Orti): le operazioni di derattizzazione e il rinnovo dei punti luce con moderni dispositivi a Led.

Ne dà annuncio, attraverso il proprio profilo social, il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano.

Per quanto riguarda la derattizzazione, annuncia Giordano che, ora che è stata terminata via degli Orti, si procederà con altre zone cittadine che sono state oggetto di segnalazione di specie infestanti.

Il discorso relativo all'illuminazione, invece, è partito da via degli Orti ma si estenderà a oltre 200 corpi illuminanti presenti su tutto il territorio cittadino che sono passati dalla responsabilità di Enel a quella del Comune. "Risparmio energetico, minore impatto ambientale e soprattutto più sicurezza per i cittadini grazie a quartieri molto meglio illuminati", commenta il vicesindaco.

Ma Giordano annuncia novità anche per la zona T1: "Abbiamo avuto un confronto con la nuova proprietà, che da settembre procederà con la riqualificazione dell'area. Ovviamente era nelle loro intenzioni partire già tra i mesi di marzo e aprile ma tutto ciò non è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19".