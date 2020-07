Stella e i camion incastrati sulle strade provinciali e statali. Sindaco Lombardi: "Ci vuole un'alternativa, i nostri paesi non possono morire"

Una situazione del traffico sulla SS334 che è diventata insostenibile, ancora di più negli ultimi giorni a causa di alcuni incastrati a Stella.

I camionisti che scelgono strade alternative all'autostrada per arrivare in Piemonte o per arrivare a scaricare nelle aziende dell'entroterra, si avventurano nelle strette stradine rimanendo incastrati. Episodi che sono avvenuti proprio a Stella San Giovanni e San Martino.

Problematica che secondo il sindaco e i cittadini è diventata insostenibile.

"L'alternativa al delirio delle autostrade porta a scegliere una statale, che tanto tale non è, ma la situazione è da vedere a monte, i nostri territori sono da sollevare e non da infierire, gli utenti che prendono l'alternativa la vedono come superstrada, con velocità alte e la sicurezza diventa un optional, negli ultimi giorni è diventato un incubo" spiega il sindaco Marina Lombardi.

"Ci vuole un intervento dall'alto chiaro e preciso, chiedo collaborazione da parte dei colleghi della zona perché si possa fare un'azione di attenzionamento della zona. O cambiano il tracciato oppure facciano un'altra strada, c'è bisogno non di togliere i camion e l'economia, ma dare un'alternativa, i nostri paesi non possono morire" specifica la prima cittadina.

Intanto per quanto riguarda gli interventi sulle sedi stradali colpite dalla violenta alluvione del novembre scorso, sulle strade provinciali la Provincia sta proseguendo gli interventi (soprattutto sulla 542 Varazze-Pontinvrea nella zona del ponte grosso dove si sono verificati altri cedimenti), e sulle comunali gli interventi stanno per essere ultimati.