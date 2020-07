Albissola Marina: il 25 luglio la presentazione di "Bio -grafismi", la mostra di Albert Barreda

Lo spazio espositivo Bludiprussia riapre al pubblico con la mostra di Albert Barreda dopo l’emergenza sanitaria che ha segnato un lungo periodo grigio per le espressioni artistiche di ogni genere: dalla pittura, alla musica, al teatro ecc.

L’esposizione di Barreda nel giorno di apertura proporrà una performance musicale della violinista Rita Maglia (violinista per decenni presso l’orchestra musicale del teatro Carlo Felice di Genova) e del chitarrista Salvatore Sarpero. Musiche inedite ispirate dalle opere esposte nella mostra. L’evento aprirà piano piano alla volontà di ritorno alla normalità sempre osservando tutte le misure di prevenzione previste (uso di mascherine, distanziamento, igiene delle mani)

Albert Barreda catalano di nascita ma ormai cittadino savonese conserva l’entusiasmo nell’espressione pittorica frutto di una sua costante ricerca, non solo pedagogica che lo ha portato a tenere corsi di pittura per ragazzi, ma sul segno, il ritmo e il colore.

Vive un’intima necessità di fissare come magiche emozioni gli spunti che la natura o la casualità gli offre. Diventa il narratore pittorico di viaggi personali alla ricerca di un filo conduttore unitario con l’ambiente e i luoghi esplorati e vissuti.

Anche questa personale per lui non è un punto d’arrivo ma un percorso narrativo ed evolutivo sulle sue recenti esperienze di viaggio in terra siciliana e della sua ricerca sulla casualità del segno tema a lui caro e ricorrente in questo ultimo periodo.

I Bio -grafismi si sviluppano in un intreccio tra il biologico e la sua attuale ricerca sul segno casuale.

Il bio è rappresentato da una serie di composizioni ad acquarello raffiguranti i fichi d’india, elementi della natura prorompente e onnipresente nella terra calda di Guttuso e come lui, ne rimane ispirato dalle loro peculiarità cromatiche e signiche

Il grafismo si coglie sui i suoi fogli di forex, materiale plastico prediletto per la stampa di pannelli pubblicitari, ma che per l’occorrenza diventano supporto per una ricerca monocromatica realizzata con chine usando una tecnica particolare gravitazionale e casuale, dalla quale originano quei segni grafici, che pur nelle loro variazioni, sono per l’artista grafismi pittorici modulari e ritmici, allusivi a partiture musicali che consentono, collocandosi in quel filone della pittura contemporanea, una lettura emozionale e concettuale che supera il descrittivo.

Sabato 25 luglio 2020 presentazione ore 18.30

Performance musicale di Rita Magli e Salvatore Sarpero sui Bio -grafismi

La mostra proseguirà fino al 22 agosto 2020

Dal giovedì al sabato ore 17.30. - 19.30. Domenica su appuntamento