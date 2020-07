Morte sul lavoro alla Tirreno Power, un trauma toracico la causa del decesso: disposto il funerale

Un trauma toracico causato da un violento schiacciamento, questa la causa della morte del 54enne Corrado Ravera, operaio residente a Cairo Montenotte, deceduto martedì scorso mentre era sul suo posto di lavoro all'interno dell'impianto Tirreno Power di Vado Ligure.

Questa mattina il medico legale Francesca Fossati ha effettuato l'esame autoptico sul corpo dell'uomo e non ci sono stati dubbi sul decesso. L’uomo, dipendente della ditta cairese “Nuova Eis” (che fa parte di un raggruppamento di imprese guidato dalla Simic) ha perso la vita schiacciato sul torace dal coperchio di un serbatoio pare mosso proprio da un muletto mentre effettuava con altri colleghi la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti che non era in funzione. Sul posto immediato era stato l'intervento dei militi della Croce Rossa, dell'automedica del 118, dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri per i rilievi del caso. Vani erano stati i tentativi di rianimazione, purtroppo per il 54enne non c'è stato nulla da fare.

Nulla osta quindi dopo l'autopsia al funerale che si svolgerà sabato 25 luglio alle ore 10.00 nella chiesa di San Lorenzo di Cairo e il rosario avrà luogo domani, venerdì 24 luglio dalle 17.30.

Il Pm Giovanni Battista Ferro aveva disposto il sequestro dell’impianto nella zona dei refrigeratori e del muletto e aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.