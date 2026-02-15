Sfregiato sulla guancia da una coltellata, 51enne ferito tra via XX Settembre e via Luigi Corsi

Un altro accoltellamento a Savona.

Dopo l'aggressione tra via Pisa e via San Lorenzo a Villapiana di giovedì scorso che ha visto ferito un 24enne italiano di seconda generazione trafitto ad un braccio da un 25enne tunisino poi arrestato dalla polizia, poco dopo la mezzanotte all'angolo tra via XX Settembre e via Luigi Corsi nuovo intervento dei soccorsi.

Probabilmente a seguito di una lite, un 51enne sarebbe stato sfregiato da una coltellata. L'uomo ha infatti riportato una vistosa ferita alla guancia sinistra.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca, l'automedica del 118, i carabinieri e la polizia.

Il ferito dopo essere stato medicato è stato così trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.